Roma, è già resa dei conti. Da Lukaku a Bove e Spinazzola: chi parte e chi resta

Ricostruire, con un nuovo direttore sportivo e le indicazioni di Daniele De Rossi. Ma anche con un monte stipendi che si alleggerirà e con un bilancio che sorride di più rispetto al passato grazie ai ricavi ottenuti soprattutto in Europa. La Roma è già alla resa dei conti stagionali dopo il ko con l'Atalanta da cui dipendevano le residue speranze Champions League dei giallorossi. Molto sarà da cambiare e sarà compito del nuovo ds che verrà annunciato in questi giorni e sarà presumibilmente Florent Ghisolfi del Nizza. Un lavoro duro che interesserà tutti i reparti.

DIFESA - L’esplosione di Mate Svilar permette alla Roma di risparmiare soldi per il ruolo di primo portiere. A meno che i Friedkin non decidano di cedere alle possibili avance per il serbo. Difficile tuttavia dividersi, più facile anzi che venga rivisto il contratto. Va preso, invece, il secondo portiere visto il contratto in scadenza di Rui Patricio che libera uno stipendio da circa 3 milioni netti a stagione. A De Rossi piace Gollini, in prestito dall'Atalanta al Napoli. Passiamo qualche metro avanti. Quindi da Mancini e Ndicka, anche se quest’ultimo preso a zero potrebbe ricevere offerte interessanti. Al netto della brutta partita di ieri si sono rivelati una coppia discretamente affidabile. Un termine che non appartiene più a Smalling, perso tra infortuni e un rendimento non più da top come un anno fa. L’inglese però non ha offerte al momento, quindi rischia di restare. Poi c’è Llorente che si può riscattare per 5 milioni e che assicura un ricambio di affidabilità. Bocciato Huijsen che tanto era in prestito e tornerà alla Juve, in bilico Kumbulla che tornerà alla base ma non è detto definitivamente.

FASCE - Ma passiamo ai tasti dolenti: le fasce. A sinistra Spinazzola vede allontanarsi il rinnovo e libererà uno stipendio interessante mentre Angelino dovrebbe essere riscattato (per 5 milioni) e rappresentare un’alternativa. A destra c’è da tirare tutto giù. Karsdorp deve trovare una squadra disposta almeno ad avvicinare lo stipendio esagerato da 2,2 milioni che percepisce. Kristensen tornerà al Leeds senza aver lasciato il segno mentre Celik era già sul piede di partenza a gennaio e farà quasi sicuramente le valigie. Ne servono almeno due da quella parte, con caratteristiche tecniche decisamente diverse rispetto a chi occupa oggi la fascia destra. Ma passiamo ai tasti dolenti: le fasce. A sinistrae libererà uno stipendio interessante mentre(per 5 milioni) e rappresentare un’alternativa. A destra c’è da tirare tutto giù.che percepisce. Kristensen tornerà al Leeds senza aver lasciato il segno mentreNe servono almeno due da quella parte, con caratteristiche tecniche decisamente diverse rispetto a chi occupa oggi la fascia destra.