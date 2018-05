Premier League o Serie A? E quindi Manchester United, Liverpool o Roma? Ad alimentare il dubbio amletico sul futuro di Anderson Talisca ci hanno pensato in queste ultime ore sia il giocatore sia la stampa turca. Un vero e proprio giallo di mercato che cerchiamo di spiegare.



VOGLIA DI PREMIER - Il brasiliano, infatti, negli scorsi giorni ha rilasciato un’intervista a Milliyet: "Preferisco trasferirmi in Premier League. Mi piace l’ambiente e mi piacciono i tifosi, c’è una bella immagine delle partite inglesi. In ogni gara i tifosi ti supportano. C’è l’interesse di Liverpool e Manchester United, ma non c’è nulla di certo. Non c’è ancora nulla di concreto. Al momento si tratta di speculazioni”. Veniva da sé la considerazione: Talisca sta snobbando la Roma.



I DUBBI DI MONCHI - E la Roma nel frattempo si domandava se fosse effettivamente il "Legnetto” il rinforzo ideale per il reparto offensivo. Monchi, infatti, è un estimatore del giocatore ma prima vorrebbe decidere il destino di Nainggolan e poi eventualmente trovare un giocatore che possa sostituirlo sulla trequarti. Per questo nelle ultime ore ha forzato il pressing su un calciatore con caratteristiche diverse come Justin Kluivert. Aspettando però si rischia di oltrepassare il 31 maggio, termine ultimo per il riscatto di Talisca per 21 milioni da parte del Besiktas, che potrebbe poi girare il giocatore alla Roma per 30 totali inserendo magari nella trattativa pure uno tra Gerson e Peres. Oltrepassato quel termine Talisca tornerà al Benfica, e a quel punto si scatenerebbe un’asta superiore alla cifra prevista dai giallorossi.



INDISCREZIONI TURCHE - Proprio oggi, però, i mass media turchi hanno ribaltato di nuovo la situazione. Secondo il giornale Fanatik, Talisca avrebbe rivelato ai compagni Adriano, Vagner Love e Quaresma, la sua prossima destinazione: “Ho visto tutte le condizioni per il trasferimento alla Roma. Ho passato due anni bellissimi qui, ma ora è arrivato il momento di dire addio (al Besiktas, ndr). Continuerò la mia carriera in Italia”. Parole che smentiscono di fatto quelle pronunciate dallo stesso brasiliano al Milliyet e anche quelle del tecnico Şenol Güneş, che aveva raccontato che Talisca sarebbe stato avversario di Cenk Tosun, attaccante all’Everton.