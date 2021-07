E' iniziata ufficialmente la stagione 2021/2022 a Trigoria. Oggi, infatti, è il giorno del raduno per la prima parte del ritiro (la seconda sarà in Portogallo). A presentarsi al centro sportivo sarà una prima parte di calciatori per svolgere dei test fisici, che proseguiranno anche nella giornata di domani. Giovedì pomeriggio, invece, dopo la presentazione di José Mourinho alle 13:30, si terrà il primo vero allenamento sul campo agli ordini dello Special One che ha deciso di dividere in due gruppi la seduta. Nel secondo ci sono quei giocatori che la Roma non considera utili: da Coric a Bianda passando per Pastore, Nzonzi, Santon e Fazio. Un incentivo per essere ceduti.