Dopo i controlli alla spalla infortunatasi nell'ultima partita disputata con la maglia del Chelsea, effettuati lo scorso 18 agosto, si può dire che sia iniziata ufficialmente oggi l'avventura con la Roma di Pedro. L'attaccante spagnolo ha raggiunto la clinica Villa Stuart poco dopo le 10.30 per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma del contratto.



Nelle prossime ore, Pedro - che si è accordato sulla base di un biennale a 3 milioni di euro a stagione con opzione di rinnovo per un altro anno - verrà ufficializzato come il primo rinforzo dell'era Friedkin.