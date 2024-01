Roma, è il giorno di Angelino: oggi arriva in città, le cifre dell'affare

ET e FB

La Roma batte un colpo di mercato e lo fa nel giorno in cui la società giallorossa torna in campo per chiudere la 22esima giornata di Serie A (questa sera alle 20.45 all'Arechi contro la Salernitana e diretta condivisa Sky e Dazn). Daniele De Rossi non lo avrà a disposizione nella serata di Salerno, ma presto il terzino sinistro Angelino sarà un nuovo rinforzo del club giallorosso.





SBARCA A ROMA - Il laterale spagnolo classe 1997 cresciuto nel Manchester City e ormai ex-Galatasaray è atteso a Roma nella mattinata di oggi per svolgere le visite mediche e mettere le firme sui contratti. E in particolare sarà a partire dalle 10, presso l'aeroporto di Fiumicino che i tifosi giallorossi potranno accogliere il nuovo rinforzo del mercato.



LE CIFRE - Angelino, che ha passato la prima parte della stagione in prestito dal Lipsia al Galatasaray, da circa un mese era stato messo ai margini della rosa per evitare che, con un'ulteriore presenza, scattasse per il club turco l'obbligo di riscatto. La Roma ha convinto il Lipsia ad interrompere il prestito in Turchia e a girare il giocatore con la stessa formula in giallorosso anche se, a differenza del Galatasaray, Tiago Pinto non ha inserito l'obbligo di riscatto condizionato, ma soltanto un diritto fissato a 5 milioni di euro più 1 di bonus.