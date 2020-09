Oggi Paulo Fonseca avrà il suo vice Dzeko. E' chiusa, infatti, la trattativa col Real Madrid per portare Borja Mayoral a Trigoria. Lo spagnolo, che già in questi giorni aveva dato la sua approvazione al trasferimento nella capitale, dovrebbe sbarcare domani a Fiumicino e legarsi alla Roma per almeno una stagione. Mancava il sì del Real Madrid ​per una operazione complessiva da 13 milioni di cui una forbice da 1 a 3 sarà decurtata per il prestito. Visto che lo spagnolo è in scadenza nel 2021, dovrà prima rinnovare per un’altra stagione con il Real Madrid, e poi diventerà un nuovo calciatore giallorosso.