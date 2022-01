E' il giorno di Sergio Oliveira.Il calciatore portoghese arriverà nella Capitale intorno alle 11,10 all’aeroporto di Ciampino per poi svolgere le visite mediche e firmare il suo contratto. Il centrocampista, ormai ex Porto, si aggregherà alla squadra di Mourinho con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 15 milioni di euro.



Ore 9,30 - Come scrive il sito del quotidiano Record Sérgio Oliveira ha fatto le valigie per la Roma ed è arrivato intorno alle 8 nell'area Vip dell'aeroporto Francisco Sá Carneiro. Dopo una lunga attesa dovuta alle procedure anti-Covid, è entrato nei locali dell'aeroporto dopo aver salutato la moglie, Cristiana Pereira. Il suo atterraggio a Ciampino è previsto per le 11,10