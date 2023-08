La Roma e Romelu Lukaku sono sempre più vicini e quella di oggi sarà la giornata decisiva per chiudere tutti i dettagli di un'affare che soltanto 7 giorni fa sembrava una chimera. E invece la mossa della proprietà giallorossa, con Dan Friedkin in persona che sta sorvolando l'Europa con il suo jet privato pur di chiudere l'affare ha di fatto portato a un passo dall'accordo totale l'affare.Nel corso della serata di ieri ( LEGGI QUI ) vi abbiamo raccontato dell'intesa raggiunta con il Chelsea. La trattativa non è stata semplice e ha visto tanti alti e bassi ma alla fine Tiago Pinto e la famiglia Friedkin in quel di Londra hanno strappato una condizione più che accettabile: prestito annuale secco da poco più di 5 milioni di euro e oggi verrano definiti anche i discorsi legati ai bonus.Nella giornata di oggi l'aereo dei Friedkin è atteso a Bruxelles dove Lukaku sta trascorrendo la sue estate da separato in casa. Lo scoglio da superare oggi è infatti legato al suo ingaggio da oltre 12 milioni di euro percepito al Chelsea. Lukaku è disposto ad abbassarselo con la Roma che offre 7,5 milioni. Se tutto andrà per il meglio già nella serata di oggi è atteso a Roma.L'obiettivo di tutta la società giallorossa, anche complici i problemi fisici di Dybala è quello di riuscire a tesserare Lukaku in tempo per fargli fare qualche allenamento con Mourinho e averlo a disposizione fra i convocabili (impossibile fra i titolare dopo un'estate fermo) per la sfida di venerdì sera che vedrà la Roma affrontare il Milan.