. Dopo, il belga ha deciso die lo ha fatto a suo modo,quello che gli riesce meglio.e qualificanoper quanto riguarda le statistiche:disputate finora,, con, quasiCon buona pace dei detrattori e di chi lo aveva bollato come ormai condizionato dai problemi fisici e non più decisivo, come ai tempi di Conte.- Empoli, Sheriff Tiraspol, Torino, Frosinone, Servette e due volte Cagliari, a secco solo col Genoa. Lukaku ha segnatotra chi ha esordito dal 1994/95, solo Gabrielcon 8 gol ha fatto meglio nelle prime sei gare in giallorosso, mentre Stephansi è fermato a cinque come il belga.- Lo stesso ex Inter si è tolto qualche sassolino dalla scarpa a fine gara: "Non è la Roma di Lukaku, è la Roma. Sono un professionista,Mi sono allenato d'estate". Con unche ha creduto in lui, al contrario probabilmente di qualche allenatore precedente, dal quale non si è sentito spronato e salvaguardato a dovere:soprattutto dopo la panchina in finale di Champions League contro il City.- Proprio il suo ex club, cheper infortunio e, avrebbe voluto disegnare un attacco che comprendesse, oltre al crack Marcus Thuram, anche lo stesso Big Rom:ha fatto saltare tutto. Gli stessi bianconeri,hanno più volte provato a rilevarlo, senza successo. Entrambi i club vedendo finora il rendimento del calciatore di proprietà del Chelsea forse provano qualche rimpianto.@AleDigio89