Dopo Smalling ecco Kalinic. La Roma è pronta a battere un altro colpo sul mercato per completare la rosa a disposizione di Fonseca. Petrachi ha infatti chiuso l’affare con l’Atletico Madrid per l’attaccante croato che tra stasera e domani mattina dovrebbe sbarcare nella capitale.



CIFRE - L’ex Fiorentina e Milan arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato sui 10 milioni circa e guadagnerà sui 2,5 milioni a stagione. Prima della chiusura definitiva della trattativa però, si aspetta che il Lipsia chiuda per Schick: possibili novità già in serata col procuratore del ceco che si trova da alcuni giorni in Germania. Con l’uscita dell’attaccante ceco, Kalinic potrebbe arrivare a Roma già nella giornata di domani e sostenere le visite mediche prima del derby di domenica sera. Sarò il vice Dzeko in un club che deve giocare tre competizioni. Ultimo colpo? Sembra di no. Petrachi vuole portare, infatti, anche un esterno d’attacco. Il nome in pole è quello del brasiliano Vital.