Tempo di calciomercato: contatti, trattative e... dispetti. Chiedere all'Inter per credere: i nerazzurri hanno diversi tavoli aperti e ora devono fare i conti con la Roma, che di giorno in giorno prova lo sgambetto su più fronti. Tutto è iniziato con Nicolò Barella: Ausilio e Marotta hanno da tempo l'intesa con il giocatore, ma i giallorossi sono piombati sul centrocampista e presentato una ricca offerta che ha convinto il Cagliari: palla al giocatore, che deciderà nelle prossime ore. Un primo dispetto che a catena è andato a influire anche sulla situazione di Edin Dzeko: irrigidimento tra Inter e Roma, anche l'affare che dovrebbe portare il bosniaco a Milano si è complicato.



INTER SU PELLEGRINI - Dispetti e reazione, perché come riferisce La Gazzetta dello Sport i nerazzurri sono passati al contrattacco: riattivato il dossier Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista classe '96 era già stato tentato da Ausilio che voleva regalarlo a Spalletti, ora l'affare può riaprirsi e il suo agente, Giampiero Pocetta, ha ricevuto chiamate intriganti negli ultimi giorni. Barella, Dzeko e Pellegrini: botta e risposta tra Inter e Roma.