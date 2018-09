Inter e Roma, oltre a varie big europee, sono molto attente alla situazione di Hector Herrera, centrocampista del Porto col contratto in scadenza a fine stagione. Il club lusitano sta lavorando da tempo al rinnovo, ma ancora le parti sembrano lontane. Secondo A Bola, il centrocampista chiederà in queste ore uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione per prolungare. Il giocatore vuole diventare il più pagato della rosa.