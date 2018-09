Hector Herrera non si muove sul mercato di gennaio, L'agente del centrocampista messicano, in scadenza di contratto a giugno con il Porto, ha dichiarato al quotidiano portoghese O Jogo: "Non lascerà squadra a stagione in corso".



Sulle sue tracce vengono date Roma e Inter: a differenza dei giallorossi, i nerazzurri non possono ingaggiarlo a gennaio perché hanno già occupato entrambi gli slot da extracomunitari con Lautaro Martinez e Keita Baldé.