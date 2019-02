Alessio Cragno, portiere del Cagliari, seguito da Roma e Inter, parla a l'Unione Sarda: "Mercato? Prima vengono salvezza e miglioramenti, personali e di squadra. Dobbiamo temere noi stessi, quando il Cagliari fa il Cagliari, con l’atteggiamento giusto, non dobbiamo temere nessuno. Se penso al miglior Cagliari penso a quello dei primi 40′ col Parma, tutto cattiveria e aiuto reciproco. Venivamo da un momento difficile, ma in generale nella prima parte di stagione abbiamo fatto bene. Compatti e uniti, solo così possiamo salvarci. Le assenze non devono essere un alibi, dobbiamo avere tutti lo stesso atteggiamento per centrare l’obiettivo".