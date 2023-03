Sono tanti i club che hanno messo gli occhi su Morten Hjulmand, centrocampista classe '99 del Lecce che alla sua prima stagione in Serie A sta attirando l'attenzione di club italiani e stranieri. In conferenza stampa il danese ha risposto così alle domande sul mercato: "Per il momento non ci penso, sono concentrato sono sul Lecce e non leggo i giornali". Per Hjulmand si era informata la Roma e piace alla Juve, all'estero ci sono Dortmund e Tottenham che sono venute più volte a vederlo a Lecce. La richiesta? Circa 15 milioni di euro.