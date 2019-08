continua a non accettare il trasferimento alla Roma, che sta battendo delle piste alternative per l'attacco: si fanno i nomi di(Real Madrid) e(Shakhtar Donetsk).Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in difesa il primo obiettivo è ancora, preferito ai vari(Santos),(Alaves),(Gremio) e(Real Madrid).In uscita Petrachi sta provando a piazzare il portiere svedesein Francia (Montpellier) così comeè nel mirino del Villarreal,balla tra PSV Eindhoven e Feyenoord,va verso la Germania col Borussia Dortmund in pole sul Bayer Leverkusen, Verona suQuesta è una settimana importante per il rinnovo del contratto a: i giallorossi gli offrono un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all'anno più bonus contro il 2,5 milioni richiesti dal giocatore. L'intesa può arrivare a metà strada sui 2 milioni. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com