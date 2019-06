Schick potrebbe rientrare nei piani dell’ ex allenatore dello Shakthar Donetsk e non sarà venduto ma piace anche un altro profilo in orbita Sampdoria, Sam Lammers, 22 anni, di proprietà del Psv ma nell’ultima stagione in prestito all’Heerenven, in cui ha giocato 31 partite segnando 16 reti. Ovvio però che la Roma non si fermi e continui a guardarsi attorno: è stato offerto Cutrone, e la suggestione Mertens