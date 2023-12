L’ultima giornata di Serie A ha visto un doppio KO per le due squadre della Capitale, e ora le panchine di José Mourinho e Maurizio Sarri sono più traballanti che mai. La Roma ha perso per 2-0 nello scontro diretto con il Bologna, crollando al settimo posto, che potrebbe diventare ottavo in caso di vittoria dell’Atalanta contro la Salernitana: per gli esperti, la separazione con il tecnico portoghese si gioca a 5, quota più che dimezzata rispetto a inizio stagione. Va ancora peggio alla Lazio, che dopo la sconfitta contro l’Inter è scivolata a 7 punti di distacco dal quarto posto, per una stagione che ancora non decolla, viste le già sette sconfitte in campionato: l’esonero di Sarri vale 4 volte la posta, quota che anche in questo caso è quasi dimezzata rispetto al pronostico di inizio anno.