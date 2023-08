Dopo l’esordio della scorsa settimana, nel weekend torna la Serie A: di scena la seconda giornata, dove le due formazioni della Capitale sono chiamate al riscatto dopo un avvio incerto. Un riscatto che gli analisti vedono più che possibile: la Roma fa visita al Verona dopo aver pareggiato contro la Salernitana, in una partita che ha visto il ritorno al gol di Andrea Belotti. La vittoria al Bentegodi da parte dei giallorossi di José Mourinho si attesta a 1,85, contro il 4,40 dell’«1»: il pareggio, che negli scontri diretti manca da 8 anni, vale 3,45 volte la posta giocata. Gli ultimi quattro confronti a Verona, al di là del 3-0 a tavolino del 2020 per il famoso “caso Diawara”, hanno visto sempre un numero elevato di gol, con entrambe le squadre a segno: tendenza che dovrebbe invertirsi in questa occasione, con l’Under a 1,62, in netto vantaggio sull’Over (2,15), così come il No Goal prevale sul Goal, rispettivamente a 1,71 e 2,02. Nella prima giornata è andata peggio alla Lazio, sorpresa dal Lecce con due gol subiti in rapida successione nel finale: ora, l’occasione di trovare i primi tre punti contro un Genoa che nella prima uscita dopo il ritorno in A ha subito quattro gol dalla Fiorentina. Il successo della squadra allenata da Maurizio Sarri si gioca a 1,57, mentre per il colpo esterno del Grifone si sale a 5,80; a 4 il segno «X». Anche in questo caso, nonostante quanto visto all’esordio, il No Goal risulta in vantaggio sul Goal, a 1,71 contro 2,02, mentre l’Under, a 1,77, prevale sull’Over, a 1,94. Per questo motivo, tra i risultati esatti spiccano l’1-0 e il 2-0, rispettivamente a 6,60 e 7,50. Attese da partite interne anche Napoli, Juventus e Milan, che proveranno a dare continuità ai rispettivi successi ottenuti all’esordio. I Campioni d’Italia in carica se la vedranno col Sassuolo: l’ultima vittoria neroverde in trasferta risale al 2020, con i partenopei che hanno rifilato ben dieci gol nei successivi due scontri diretti. Anche in questo caso, la strada sembra in discesa per Osimhen e compagni: l’«1», infatti, si attesta a quota 1,33 su Stanleybet.it, mentre per il «2» si sale addirittura a 8, con l’Over che, in questo caso, prevale nettamente sull’Under, a 1,42 contro 2,70. La Juventus, invece, accoglie allo Stadium il Bologna, che sul campo dei bianconeri non vince da oltre 12 anni: tendenza che dovrebbe confermarsi anche in questa occasione, con l’«1» a 1,45 contro il 6,80 a favore della squadra di Thiago Motta. Il Milan è atteso dalla sfida insidiosa contro il Torino, ma la storia sorride ai rossoneri: l’«1» si gioca a 1,62, mentre per il «2», che in campionato a San Siro manca dal 1985, si sale a 5,50. Trasferte contro due neopromosse, invece, per Inter e Atalanta: i meneghini, a 1,46, partono favoriti contro il Cagliari (6,50), così come gli orobici cercano altri tre punti sul campo del Frosinone, con il «2» a 1,67 e il successo ciociaro a 4,75.