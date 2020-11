Una città, due squadre. Due bomber, un destino comune: l'attesa del tampone negativo. La Roma aspetta ancora Edin Dzeko e lo stesso fa la Lazio con Ciro Immobile, i punti di riferimento offensivi delle due formazioni capitoline sono stati bloccati entrambi dal Covid-19 e sono in attesa del definitivo via libera per poter tornare a lavorare con i compagni: anche oggi, infatti, i due non si sono allenati in gruppo e hanno proseguito il loro isolamento.



NUOVI TEST - Dzeko e Immobile hanno continuato quindi con il lavoro individuale nelle rispettive abitazioni, per farsi trovare pronti qualora le tempistiche permettessero un rientro immediato alla ripresa (rispettivamente contro Parma all'Olimpico e Crotone) o con più calma al turno seguente (Napoli-Roma e Lazio-Udinese). Serve un tampone negativo, al quale devono poi seguire i test d'idoneità per poter riprendere l'attività: per questo nelle prossime ore i due bomber saranno sottoposti a nuovi test, in attesa del fatidico responso per poter tornare a disposizione di Fonseca e Inzaghi. E per il tecnico della Lazio le buone notizie potrebbero arrivare in anticipo: secondo quanto riferito dall'Ansa, la società biancoceleste ha prenotato per domani presso la clinica Paideia delle visite di controllo per Immobile, questo potrebbe essere il segnale di una negatività acquisita.