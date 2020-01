Lazio-Napoli domani alle 18, Roma-Juventus domenica alle 20.45. Entrambe le romane in casa, nella stessa giornata, perché l’Olimpico dovrà essere libero a fine maggio, in occasione del turno conclusivo di campionato, per permettere i lavori in vista dell’Europeo. C’è un solo precedente nella storia della serie A, risale a 31 anni fa: in quel caso giocò prima la Roma, sabato 18 febbraio 1989 con il Pescara (1-3), e poi la Lazio, domenica 19 col Cesena (0-0). Vale la pena, però, di ricordare un precedente ancora più clamoroso, quando all’Olimpico si giocarono una dietro l’altra due partite di A: sabato 31 dicembre 1955 alle 12.45 Roma-Atalanta 3-2 e alle 14.30 Napoli-Fiorentina, vinta 4-2 dai viola che in quel campionato conquistarono il loro primo scudetto. Lo riporta il Corriere della Sera.