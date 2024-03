Roma e lo scandalo del video hard: terminato l'incontro con la Procura Figc: 'Attacco esterno per destabilizzare'

Il caso del video hard che vedeva protagonisti una dipendente della Roma e il suo superiore, condiviso in diverse chat interne societarie e che ha poi portato prima all'esplosione del caso e poi al licenziamento della donna, è finito oggi sulla scrivania della procura Figc con il procuratore Giuseppe Chiné che ha ascoltato alcuni dei protagonisti di una vicenda su cui c'è ancora molta nebbia da diradare a partire dalla presunta richiesta di risarcimento presentata alla società dalla donna - riporta Repubblica - per tenere il caso sotto silenzio.



CORRETTO OPERATO - Secondo quanto riprotato da Ansa questa mattina presso gli uffici federali si sono incontrati Lorenzo Vitali, accompagnato dal legale del club romanista, Antonio Conte e il procuratore Giuseppe Chiné con gli uomini giallorossi che hanno ribadito la posizione e il corretto operato da parte della stessa società e hanno ribadito la fiducia nella giustizia sportiva e ordinaria.



AGENZIA ESTERNA - Il club si ritiene di essere vittima di un attacco esterno volto a destabilizzare la società. La Roma ha confermato la correttezza del suo operato in questa vicenda specificando come stia investigando per scoprire chi ci sia dietro quelli che il club ritiene degli attacchi. Per questo la Roma si sta avvalendo anche di un importante studio penale per perseguire eventuali condotte scorrette.