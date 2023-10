Mourinho esonerato? No, la Roma ha smentito questa ipotesi anche in caso di sconfitta col Cagliari, ma quello che rimane certo è che il portoghese oggi più che mai è lontano dal rinnovare il suo accordo in scadenza 30 giugno 2024 con la società giallorossa. A fine stagione salvo sorprese, ci sarà l'addio.