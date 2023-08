Per le vie di Roma è già scoppiata la 'Lukaku-mania' in attesa dello sbarco del belga alle 17. A Rione Monti, precisamente in Via dei Capocci, è apparso il primo murale dedicato a Big Rom. Il belga è ritratto nelle vesti del Gladiatore di Russell Crowe, con l’elmetto in mano. Lo sfondo è ovviamente giallorosso e in basso c'è basso la scritta ROMELV con la 'u' che diventa 'v' in perfetto stile romano. L'artista è Anonimo74 e nello stesso quartiere ci sono anche le raffigurazioni di Mourinho, Totti e Dybala.