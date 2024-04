Roma, è Mancini mania: sold out la maglia del derby col nome del difensore

52 minuti fa

Il gol e l'esultanza nel derby hanno lanciato la Mancini Mania nella capitale. A testimoniarlo le casse negli store fisici e online della Roma. Le maglie celebrative del derby sono andate sold out rapidamente, con una impennata del +70% per quelle col nome e il numero di Mancini. Il difensore ha scampato la squalifica per lo sventolio della bandiera con il ratto e i colori biancocelesti sotto la Sud a fine partita. Per lui solo una multa da 5000 euro che peraltro la Curva si è proposta di pagare in maniera simbolica.