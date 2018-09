La Roma è interessata a Pedro Guilherme. Secondo quanto scrive Globoesporte, al club brasiliano è arrivata un’offerta importante da parte del Monterrey, pronto a mettere sul piatto 20 milioni per l’attaccante classe 1997 della Fluminense, che però preferirebbe approdare in Europa.

Non sembrano volersi esaurire le concorrenti di mercato per Milan e Roma sul giovane gioiello brasiliano Pedro Guilherme, che dal Brasile sta attirando le attenzioni di molte squadre europee. In testa sembravano esserci appunto le due italiane, anche se nelle ultime ore si è registrato un interessamento del Monterrey, in Messico. Ma non è finita qui, anzi: secondo quanto riferisce AS, infatti, pure Real Madrid e Siviglia avrebbero individuato nell’attaccante 21enne un rinforzo per le proprie rose. Il calciatore ha una clausola rescissoria di circa 55 milioni, ma si pensa che la Fluminense possa farlo partire per una cifra di circa 30 milioni di euro.