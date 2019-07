Non solo l'Italia, con Roma e Milan che hanno valutato il suo profilo. Secondo L'Equipe, il destino dell'attaccante classe '90 del Siviglia Ben Yedder potrebbe essere in Cina. Il Beijing Guoan ha manifestato la disponibilità a pagare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Per il calciatore è pronto invece un contratto da 12 milioni a stagione.