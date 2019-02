Maxwell Cornet, esterno offensivo del Lione, è stato accostato a Roma e Milan. Oggi il suo agente, Djibril Mandefu, ne parla a Rmc: "Non vogliamo mentire, non siamo soddisfatti del suo minutaggio. Per quanto riguarda il rinnovo di contratto non ci sono novità. Prendiamo in considerazioni tutte le possibilità e la cessione è una di queste. Il ragazzo è ancora corteggiato e certamente ci sono club che busseranno alla porta per lui. Poi vedremo anche cosa ha in mente il Lione per lui".