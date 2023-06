Né Icardi, né Scamacca. L’obiettivo numero uno per l’attacco della Roma oggi si chiama Alvaro Morata. Lo spagnolo, infatti, ha voglia di tornare a giocare con Dybala e dopo il rinnovo al ribasso con l’Atletico Madrid ora può partire anche con un soluzione diversa dal titolo definitivo. L’ex juventino è l’ideale per il gioco di Mourinho: partecipazione alla manovra, caratura internazionale e bravura sui calci piazzati. Un’offerta vera e propria ancora non c’è stata ma la Roma è pronta a farsi aventi seriamente col club spagnolo.



POSSIBILITA' - Due le possibili strade dopo il rinnovo appena firmato fino al 2026: quella del prestito con obbligo di riscatto sui 30 milioni per non incorrere in sanzioni Uefa o un possibile scambio con Ibanez che piace da tempo a Simeone. Di certo Morata qualche segnale l’ha mandato: vedi la foto dei figli con le maglie della Roma regalate proprio dal “padrino” Dybala che gli ha sponsorizzato molto la capitale. Sullo spagnolo c’è anche la Juve che però non sembra convinta. Anche lo stipendio sarebbe alla portata (con l’aiuto del Decreto Crescita). Cala vistosamente la pista Icardi visto che l’ex interista non gradisce la piazza mentre nelle ultime ore sta stuzzicando la candidatura di Dia.