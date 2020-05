Joseph Bouasse Perfection è scomparso questa notte a seguito di un arresto cardiaco: il centrocampista di origine camerunese aveva appena 21 anni e un passato nella Roma Primavera. Di fatto è stato l’ultimo acquisto di Walter Sabatini prima che rassegnasse le dimissioni come ds dei giallorossi.



DA TERMINI A TOTTI E DE ROSSI - Il giocatore classe ’98, approdato quest'anno nei rumeni del Cluj, ha fatto parte delle giovanili della Roma nel 2016 ed è stato anche chiamato da Spalletti per qualche allenamento in prima squadra insieme a Totti e De Rossi: arrivato a stazione Termini con la promessa di diventare un professionista, venne poi notato dal club capitolino in un amichevole contro il Liberi Nantes.