E' morto a Roma, all'età di 85 anni e dopo una lunga malattia, l'imprenditore Giuseppe Ciarrapico (foto Ansa). Noto per essere stato proprietario, tra l'altro, delle terme di Fiuggi e contraddistinto anche da una carriera politica tra le fila del Popolo delle Libertà e vicina a Giulio Andreotti prima e Silvio Berlusconi poi, a Roma Ciarrapico è stato protagonista persino di una breve esperienza nel mondo del calcio. Nel 1991 acquista infatti la Roma dalla famiglia Viola dopo la morte dello storico patron Dino e l'interregno della moglie Flora, ma nel 1993, dopo un decimo e un quinto posto in campionato, viene arrestato per bancarotta fraudolenta e costretto a cedere il club. Che passerà così nelle mani di Franco Sensi.