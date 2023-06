Nel volgere di pochi minuti, anche perché con il cuore in tumulto per una finale di Europa League persa ai rigori, Josèha detto prima “” e poi “”.Messaggi alla proprietà, messaggi alla dirigenza. E, siccome Mourinho ha ancora un anno di contratto con la Roma e nessuno, per adesso, gli ha offerto un’altra panchina (l’ha ammesso lui), delle due l’una:, come qualcuno sussurra, e comprandogli qualche giocatore,Gli impenetrabili, secondo me, non lo chiameranno, come lui pensa e spera, prima di lunedì, quando andrà in vacanza e “se sono in vacanza sono in vacanza”. Come dire, è gradito non disturbare. Ma non chiamandolo confermeranno che. E’ vero, con Mourinho, in appena due anni, la Roma ha fatto due finali continentali. Tuttavia né la stagione scorsa, né la prossima giocherà in Champions League. Certamente conquistare una Coppa europea e perderne un’altra ai rigori offre maggiore visibilità di un secondo o terzo posto nella nostra serie A. Peròe oggi i padroni, perché di questo si tratta, guardano soprattutto a quello. Specie se hanno tanti debiti come gli americani.