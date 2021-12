Noussair Mazraoui, terzino destro in scadenza con l'Ajax a fine stagione, non è l'obiettivo di mercato soltanto di Napoli e Roma. Nelle ultime ora ha allacciato i contatti con Mino Raiola, che è il suo agente, anche il Barcellona che sta cercando un rinforzo a basso costo nel ruolo dato che metterà sul mercato in uscita Serginho Dest.