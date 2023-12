Ian Maatsen è rientrato al Chelsea in estate dopo il prestito al Burnley ma in questa prima metà di stagione non ha trovato molto spazio, racimolando 132 minuti in Premier League nelle 10 presenze totalizzate. Così l'esterno sinistro olandese, in scadenza nel 2025, sembra aver mostrato al club inglese la volontà di non allungare il contratto e questo potrebbe spingere i blues a una cessione già a gennaio. Su Maatsen ci sono Roma e Napoli, oltre al Borussia Dortmund che avrebbe già mosso i primi passi. Il giocatore era sul taccuino anche di Manchester City e West Ham come riportano alcuni media inglesi.