Se il Parma ha ancora qualche chance in ottica salvezza lo deve alle giocate di Mihaila. Classe 2000, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Craiova per otto milioni di euro, Valentin ha una personalità spiccata che gli ha permesso di rialzare la testa dopo un avvio di stagione difficile per via di una fastidiosa pubalgia. Domenica scorsa ha stregato la Roma nella vittoria dei ducali al Tardini, il Napoli si è mosso con i rappresentanti di questo talento con ancora ampi margini di miglioramento. Nel nostro focus video tutti i dettagli: