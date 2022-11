Il 23enne centrocampista danese del Lecce, Morten Hjulmand (nel mirino di Roma e Napoli sul mercato) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il mio sogno ora è salvarmi col Lecce, mi sono innamorato del mare e della città. Io, la mia fidanzata Emilie e il nostro cane Olau stiamo benissimo qui. Lei ha 20 anni ed era già venuta con me in Austria quando ne aveva 16. Lo so, qui da voi è diverso. Mi vorrei sposare prima o poi".



"Sono pazzo della Premier League, tifo Arsenal. Arteta in due anni ha cambiato tutto, la mentalità, ora giocano benissimo. Grade intensità. Maggiore rispetto alla serie A che a me piace molto perché vedo calciatori fortissimi con tanta qualità. Volevo la serie A".



"Il mio modello come regista? Brozovic dell'Inter, ho cercato di imparare molto da lui. Quando vedo come prende la palla è un piacere, poi sta sempre vicino ai difensori".