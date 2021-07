Tutte le parti in causa vogliono trovare un'intesa senza arrivare a sgarbi o rotture e per questo i colloqui intercorsi fra la Roma e l'agente di Lorenzo Pellegrini stanno dando, lentamente, l'esito sperato. Il rinnovo del suo contratto in scadenza a fine stagione si sta avvicinando, mentre si allontana lo spettro del Tottenham e di tutti i club che erano pronti ad attivare la sua clausola rescissoria da 30 milioni.