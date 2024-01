Roma, è pressing per Baldanzi: si studia la formula giusta con l'Empoli

Tommaso Baldanzi si riavvicina alla Roma. Il talento dell'Empoli, che piace da tempo a Trigoria, ora potrebbe sbarcare davvero nella capitale. La trattativa è rinata ieri quando Tiago Pinto è arrivato a a Milano e c'è stato un primo scambio di vedute con Giuseppe Riso, l'agente del fantasista dell'Empoli. Oggi sarebbero nati contatti tra le parti che hanno portato ad un avvicinamento importante: l’Empoli chiede 15 milioni, l'operazione si può fare in prestito oneroso anche a 18 mesi fissando però già l'obbligo del riscatto di Baldanzi. Essendo un under 21 italiano, non è necessaria una cessione da parte della Roma come nel caso di Angelino. Ma nell'affare rietrerebbe almeno una contropartita tecnica a favore dell'Empoli. Difficile possa essere Belotti, anche per ragioni di ingaggio. Più probabile l'inserimento di uno o due giovani della Primavera: piacciono Mannini, Pagano e Oliveras. Oggi a Milano si tiene l'assemblea di Lega, un appuntamento utile per parlarne col presidente Corsi. Di sicuro Baldanzi vorrebbe venire a Roma dove giocherebbe col suo idolo Dybala. La Roma dal canto suo sta per avviare un progetto giovani per il futuro, e il giocatore dell'Empoli rientrerebbe in pieno in questa ottica.