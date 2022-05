Se ne riparlerà subito dopo la finale di Tirana, dove Roma e Feyenoord il 25 maggio si contenderanno la prima Conference League della storia del calcio europeo. Da quella sfida lì, però, i giallorossi potrebbero tornare a casa non solo con un trofeo ma anche con un giocatore in più. Non è un mistero, infatti, l’interesse dei giallorossi per Marcos Senesi, difensore centrale argentino degli olandesi, 25 anni, uno che a Mourinho piace parecchio e su cui la Roma lavora già da un po’ di tempo. Un motivo in più per vivere con maggiore attenzione ed enfasi la partita che si giocherà in terra albanese scrive la Gazzetta dello Sport.

Per la Roma ci sta lavorando su da un po’ un intermediario. Un primo approccio già c’è stato, ma la richiesta del Feyenoord è ancora eccessiva, oltre i 15 milioni di euro. Una cifra alta, considerando anche che il giocatore (che ha anche passaporto italiano in virtù delle sue origini, altro aspetto che piace dalle parti di Trigoria) ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha già fatto sapere che non intende rinnovare quell’accordo.