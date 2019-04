Mai cosi pochi all’Olimpico. Per la partita di stasera contro la Fiorentina sono stati venduti solamente 4.500 biglietti, nonostante una promozione voluta dalla società che permette l’ingresso gratuito per gli under 14 accompagnati. Sommando il dato parziale ai poco meno di 24mila abbonati, come riporta Il Tempo, si tocca il record negativo di presenze per una gara della Roma in questo campionato