La tifoseria giallorossa è ai ferri corti con due giocatori in particolare. Primo della lista Alexander Kolarov, terzino che nonostante i 7 gol in stagione, non viene risparmiato dai fischi per questioni legate ad alcune sue dichiarazioni fuori dal campo. A destar maggior scalpore però, sono i fischi riservati ad Alessandro Florenzi, da molti designato come futuro capitano dopo De Rossi. Al numero 24 gli viene infatti contestata l'alta cifra richiesta per il prolungamento, che tutti si aspettavano come una formalità, ma che è arrivato solo dopo qualche fatica da parte della dirigenza.