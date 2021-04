La Roma guarda oltre la siepe. L’addio did’altronde sembra ormai certo e dovrebbe concretizzarsi addirittura nel caso in cui dovesse vincere l’Europa LeagueI primi contatti risalgono a un paio di mesi fa quando la panchina del portoghese scricchiolava già dopo l’eliminazione con lo Spezia. Dai contatti si è passati agli incontri. Non più solo tra il suo agente, ma addirittura con i. E sarebbero stati incontri (di cui almeno uno virtuale)tanto da mettere l’ex juventino in assoluta pole per la panchina della prossima stagione. A Sarri, infatti, il progetto Roma piace eccome.A Trigoria l’ex tecnico di Napoli e Juve potrebbe mettere su quelgià ottenuto con successo in azzurro. La rosa gli piace e si sposerebbe beneovviamente con qualche rinforzo. In più non avrebbe troppi "campioni" da convincere come accaduto a Londra e Torino, ma più giovani da plasmare. Il fine-rapporto con la Juve rappresenta ancora un problema: se non ci fosseda 2,5 milioni entro maggio scatterebbe in automatico il rinnovo annuale da 7 milioni. Ma la voglia del tecnico di tornare ad allenare è alta e un triennale da 5 milioni può bastare. Altro segnale sonoe: la Fiorentina e due dall’estero.E la Roma? La nuova presidenza ha abbandonato l’ideavista l’incertezza di Max che non darebbe una risposta definitiva prima di giugno. Probabilmente in attesa della Juve. A meno di clamorosi ripensamenti la sua candidatura è da scartare. Così come sembrano poco convincenti le idee estere di Tiago Pinto:. Sarri è il profilo ideale. Il tecnico avrebbe già messo su carta quella che potrebbe essere la sua Roma. Tra le ipotesi più affascinanti quella di vederedi poter contare su Under di ritorno dal Leicester e sempre stimato da Sarri così come era stimatoche il tecnico ha rivitalizzato al Chelsea. Pellegrini tornerebbe a fare la mezz’ala così come Veretout mentre in regia c’è Villar. La batteria dei terzini potrebbe essere completata dal suo pallinomentre in porta sale la candidatura di Gollini.