Mourinho abbraccia l'ennesimo acquisto di questa sessione estiva di mercato. Mady Camara è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino, il volo proveniente da Atene è atterrato in anticipo, intorno alle 9.25. Pochi tifosi ad accoglierlo, e un primo "Forza Roma" detto ai fotografi. Il guineano poi svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto con la Roma, che lo preleva dall'Olympiacos in prestito oneroso (1,2) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Stasera il centrocampista è atteso all'Olimpico per assistere al match col Monza, la squadra che lo ha voluto di più prima dell'interesse di Mourinho.