Mentre tutta Roma (e non solo) è concentrata su Zaniolo a Fiumicino fa la sua comparsa Diego Llorente. Il difensore acquistato a sorpresa da Pinto è sbarcato alle 17,40 nella capitale e da domani sarà a disposizione di Mourinho. Llorente domani svolgerà le visite mediche, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Leeds e andrà a colmare il vuoto in rosa lasciato da Vina passato al Bournemouth. Il centrale di piede destro (ma impegnato spesso a sinistra) è stato lanciato nel Real Madrid proprio da Mourinho prima di passare il resto della carriera tra Real Sociedad e Leeds. Per lui anche il bronzo Europeo con la Spagna. Un arrivo, probabilmente non l’ultima in casa Roma.