Senza Mou, la Roma vince. Dati alla mano, le (tante) squalifiche del portoghese non sono una brutta notizia per i giallorossi. Il successo di misura con il Bologna è solo l’ultima occasione in cui, quando sulla panchina siede Salvatore Foti, il vice di Mourinho, arrivano i tre punti. Era già accaduto quest’anno con l’Inter e, nella passata stagione, contro Spezia e Atalanta.



Foti è salito al secondo posto della gerarchia romanista dopo l’allontanamento di Joao Sacramento un anno fa. Classe 1988, è coetaneo di Rui Patricio, Matic e Smalling e nelle prime apparizioni in panchina era sostituito sulla distinta da un altro collaboratore, Michele Salzarulo, in possesso dell’abilitazione. La scaramanzia nel calcio c’è e forse anche per questo motivo la Roma non ha fatto ricorso dopo la squalifica di due giornate inflitta a Mou. Con il Milan ci sarà ancora lui, Pioli è avvisato.