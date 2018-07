Nuovo obiettivo per la Roma. Monchi, ancora alla ricerca di un esterno destro da regalare a Di Francesco, avrebbe messo gli occhi su Eduardo Salvio, nazionale argentino in forza al Benfica. Come riportato da Centro Suono Sport nel corso della trasmissione ‘Te la do io Tokyo’, il giocatore ha un prezzo compreso tra i 20 e i 25 milioni di euro. Su di lui anche l’Inter, alla ricerca come i giallorossi di un esterno importante da consegnare a Spalletti. Mollato Ziyech, diretto al Lione, con Defrel in partenza e la pista Berardi che non si sblocca, potrebbe essere proprio Salvio il nome giusto per rinforzare l’attacco della Roma. Per lui nella scorsa stagione 9 gol e 6 assist in campionato