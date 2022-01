Parole d'ordine: vendere Diawara. Solo in quel caso la Roma potrebbe aggiungere un centrocampista dal mercato. Secondo il Romanista in corsa c'è anche Danilo Pereira che, nei giorni scorsi, è stato offerto a Pinto. Il centrocampista nazionale portoghese, trenta anni, cartellino di proprietà del Psg che lo ha acquistato dal Porto per sedici milioni, contratto in scadenza nel giugno del 2025 e, soprattutto, uno stipendio, due milioni netti che, prendendolo adesso, vorrebbe dire fino a giugno una spesa di ottocentomila euro netti (1,4 al lordo). Il Psg starebbe prendendo Ndombele (cercato anche dal Valencia) dal Tottenham in prestito, andando a infittire ancora di più il reparto dei centrocampisti (Verratti, Paredes, Vijnaldum, Gueye, Herrera, Edimbe, Tourè), togliendo ulteriore spazio al portoghese. Che, a quel punto, gradirebbe non poco venire da queste parti a lavorare con Mourinho.