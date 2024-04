allenato da Leonardo Semplici, che oggi sta lottando per non scendere in Serie C, durante l’ultima giornata dello scorso campionato: parte fuori, entra nel secondo tempo per Belotti, ma dopo neanche venti minuti finisce a terra. Lesione totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.Dopo 10 mesi, l'ex Chelsea ha visto la luce in fondo al tunnel. Dopo la panchina contro il Sassuolo e l’essere tornato a lavorare in gruppo con il resto della squadra,Ora l’inglese può tornare a macinare minuti ed essere anche disponibile per il rush finale della stagione giallorossa, compresa l'andata dei quarti di finale di Europa League giovedì 11 a San Siro col Milan (che può giocare perché in lista Uefa sin dall'inizio della stagione).

aveva dichiarato De Rossi, nel corso di una conferenza stampa, sulla possibilità di vedere Tammy Abraham al fianco di Romelu Lukaku come tandem offensivo della Roma. Abraham, d’altronde, si adatta a ogni modulo: può fare la punta centrale con due trequartisti dietro, il riferimento principale in un tridente o giocare al fianco di un'altra punta, proprio come ha pensato De Rossi.. E con l’infortunio occorso in Nazionale ad Azmoun, ecco che Abraham può diventare una risorsa importante nelle gerarchie dell’attacco giallorosso. Intanto si gode l’atmosfera dell’Olimpico, dieci mesi dopo: il calvario è finito, Tammy Abraham è tornato.