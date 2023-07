La Roma continua il suo sfoltimento della rosa con quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di José Mourinho. Tra questi, vi è anche il giovane centrocampista gambiano, Ebrima Darboe. È la stessa società giallorossa ha ufficializzare il suo passaggio in prestito al Lask, formazione austriaca che milita nel primo campionato nazionale. Ecco il comunicato della Roma: "L'AS Roma comunica di aver ceduto Ebrima Darboe a titolo temporaneo al LASK. Il centrocampista gambiano – classe 2001 – conta 11 presenze con la maglia giallorossa, tra Serie A, Europa League e Conference League. Il Club augura a Ebrima le migliori fortune per la nuova avventura nella massima divisione austriaca"