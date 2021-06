Robin Olsen non verrà riscattato dall'Everton. Con una nota ufficiale il club inglese ha fatto sapere che lo svedese farà ritorno a Trigoria. Con il passaggio di Ancelotti al Real Madrid, le trattative con la Roma si sono interrotte definitivamente. Un grattacapo in più per Pinto, che spera nella vetrina di Euro 2020 per trovare un'acquirente.